MotoGP, Bezzecchi in pole a Silverstone. Bagnaia cade ed è 4º

SILVERSTONE - Marco Bezzecchi, in sella alla sua Ducati Mooney VR46, conquista la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di MotoGP sul tracciato di Silverstone con il tempo di 2.15.398, che gli consente di precedere la KTM di Jack Miller e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia scatterà dalla quarta casella nonostante una caduta a meta del Q2, che non gli ha consentito di fare altri tentativi. Il ducatista sarà davanti all'altro rivale per il titolo Jorge Martin, che partirà settimo alle spalle di Luca Marini. La sessione, a causa della pista bagnata, è caratterizzata da diverse cadute. Buoni segnali da parte di Franco Morbidelli che, dopo l'addio annunciato alla Yamaha, supera il Q1 insieme ad un sorprendente Augusto Fernandez. Enea Bastianini, invece, resta fuori dal Q1 e dovrà partire dalla tredicesima casella; appuntamento alle ore 16:00 con la sprint race.