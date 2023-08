Silverstone MotoGP: Sprint, Alex Marquez beffa Bezzecchi. Bagnaia lontano

SILVERSTONE - Alex Marquez, in sella alla sua Ducati del Team Gresini, si prende il suo primo successo in una sprint race nel Gran Premio di Gran Bretagna 2023 sul tracciato di Silverstone, alle sue spalle la Ducati Mooney VR46 di Marco Bezzecchi e le due Aprilia di Maverick Vinales ed Aleix Espargaro. Grande bagarre nel finale tra il riminese e lo spagnolo, che riesce a contenere la rimonta del rivale tagliando il traguardo in prima posizione. Soltanto un quattordicesimo posto per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, che viene superato anche dal compagno di squadra Enea Bastianini, tredicesimo. Bezzecchi, dunque, guadagna terreno sul pilota della Ducati ufficiale e anche nei confronti di Jorge Martin, che non va oltre il sesto posto. Per quanto riguarda gli altri italiani Luca Marini è undicesimo davanti a Fabio Di Giannantonio, quindicesimo Franco Morbidelli; sprofondano Fabio Quartararo e Marc Marquez, rispettivamente ventunesimo e diciottesimo.