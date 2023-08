Bezzecchi, pole a Silverstone al buio: "Non me ne sono neanche accorto"

SILVERSTONE - Marco Bezzecchi , dopo aver ottenuto il secondo posto nella sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 alle spalle di Alex Marquez , si è presentato ai microfoni di Sky Sport per raccontare la sua strategia di gara: “E’ stato bello, volevo fare una cosa simile. Quando Alex è passato in testa ho visto che guidava molto sporco e ho pensato che poteva non arrivare alla fine. Gli sono rimasto incollato e ho spinto, ma poi non ce l’ho fatta. E’ stato più bravo lui, ma sono contento. Se fosse stata la gara normale sarei partito con le slick, ma in dieci giri sarebbe stato più rischioso".

Bezzecchi: "Avevo il cupolino appannato"

In mattinata Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position a Silverstone, ma a posteriori ha raccontato un curioso aneddoto in merito svelando di non essersi accorto del miglior tempo a causa della fitta pioggia: "Stamattina ho fatto un errore, ma sul bagnato bisogna sempre spingere. Un giro in più può fare la differenza. Non ho visto che avevo fatto la pole perché avevo il cupolino appannato. Mi sto trovando bene, sul bagnato abbiamo trovato una base che mi permette di guidare come mi piace. Futuro? Sarà un scelta difficile".