Bagnaia, delusione sprint a Silverstone: "Non è questo il nostro livello"

SILVERSTONE - Nella sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di MotoGP vinta da Alex Marquez davanti a Marco Bezzecchi, la grande delusione è stato Francesco Bagnaia, che ha chiuso in quattordicesima posizione. Ai microfoni di Sky Sport il campione del mondo ha parlato della sua gara: “Stamattina lottavo per la pole e mi trovavo benissimo sul bagnato. Oggi pomeriggio ho capito che sarebbe stata una gara complicata sin dal giro di formazione, non riuscivo a frenare. Non è una cosa relativa al set up, la mia squadra sta lavorando molto per risolvere il problema. Se tutte le cose sono a posto la performance è molto buona. So che il nostro livello non è questo, dovremmo essere sempre a lottare per le prime posizioni. Qualcosa non ha funzionato, altrimenti non avrei mai chiuso quattordicesimo”.