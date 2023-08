MotoGP Silverstone, Bezzecchi amareggiato: “Perso un’occasione importante”

ROMA – Archiviata la gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 sulla pista di Silverstone, la MotoGP ha a propria disposizione una settimana di riposo per ricaricare ulteriormente le batterie. Per quanto riguarda la lotta per il titolo la situazione è rimasta più o meno invariata, ma il grande sconfitto della domenica è stato senza ombra di dubbio Marco Bezzecchi , caduto a metà gara mentre inseguiva il suo amico e rivale Francesco Bagnaia . Per il pilota riminese si tratta di uno zero pesantissimo nell’economia della lotta per il titolo, ma lui sta già cercando di dimenticare quanto successo per focalizzarsi sul prossimo appuntamento in Austria.

Bezzecchi: “Un vero peccato”

Il pilota del team Mooney VR46 Marco Bezzecchi, dopo la caduta nel Gran Premio di Gran Bretagna 2023, si è detto amareggiato per aver perso dei punti importanti in ottica Mondiale: "Un vero peccato, perché abbiamo perso un’occasione importante per poter centrare un risultato importante alla fine di un weekend molto positivo. Appena entrato in curva, ho avuto un blocco della gomma davanti. Ero in scia a Pecco, quindi la moto non si è fermata, ma anzi, ha preso ancora più velocità. Al secondo tocco di freno poi, ho perso l’avantreno e non ho potuto fare nulla per evitare la caduta. Torno a casa per lasciarmi alle spalle questa domenica e tornare in pista in Austria con lo stesso ritmo visto qui".