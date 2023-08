MotoGP, Zarco boccia l'ipotesi Superbike: "Non ho intenzione di andarci"

Zarco: “Honda? Non è un’idea folle”

Il pilota della Ducati Pramac, Johann Zarco, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘The-Race’, ha commentato la possibilità di trasferirsi alla Honda LCR, scartando la pista Superbike: “In questo momento la Ducati è la moto migliore, ma non è un’idea folle un possibile passaggio alla LCR. I miei risultati sono abbastanza buoni per pensare alla Pramac, ma sarebbe un orgoglio per me essere il pilota adatto per la Honda. In KTM non sono riuscito ad esprimermi e sarebbe bello farlo in Honda. Superbike? Non ho intenzione di andarci, voglio restare in MotoGP”.