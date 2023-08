MotoGP, Lorenzo 'vota' Ducati: "Vincerà per almeno altri 3/4 anni"

ROMA - La Ducati lo scorso hanno ha conquistato il titolo costruttori e quello piloti con una strepitosa rimonta di Francesco Bagnaia ai danni di Fabio Quartararo . Anche in questa stagione il team di Borgo Panigale sembra indirizzato verso la vittoria di entrambe le classifiche, poiché i più accreditati a trionfare sono tutti piloti Ducati : il campione in carica Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi . L'impressione è che la scuderia italiana possa essere al vertice anche nei prossimi anni, come sostenuto da Jorge Lorenzo .

Lorenzo: "Rins ha bisogno di una moto valida"

L'ex pilota spagnolo Jorge Lorenzo, nel corso di un'intervista concessa ad AS, ha avuto modo di parlare del passaggio di Alex Rins in Yamaha a partire dalla prossima stagione, sottolineando come la Ducati possa comunque essere protagonista nei prossimi anni: “Se il suo futuro sarà positivo o meno dipenderà molto dalla Yamaha, perché nessuno può vincere con una moto non valida. Se gli daranno una moto competitiva, sicuramente sarà davanti, anche se vedo il futuro della MotoGP molto rosso per i prossimi tre o quattro anni”.