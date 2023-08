MotoGP, Marquez frustrato: “Momento peggiore della mia carriera”

ROMA – Marc Marquez è un otto volte campione del mondo di motociclismo che, sin dai suoi esordi , ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto a molti dei suoi colleghi. Una volta giunto in MotoGP ha creato un’accesissima rivalità con Valentino Rossi , che ora dista soltanto in titolo iridato per eguagliarlo. In questo momento lo spagnolo non sembra affatto i grado di poter conquistare il suo nono Mondiale, soprattutto a casa delle evidenti problematiche della sua Honda . Una situazione che crea forte disagio a Marquez, il quale non ha nascosto il proprio disappunto.

Marquez: “Non riesco a lottare in pista”

Il pilota della Honda, Marc Marquez, nel corso di una recente intervista concessa ai media spagnoli, ha commentato il difficile momento che sta attraversando in questa stagione di MotoGP: “Questo è un momento in cui mi sento pronto a lottare per tornare a vincere, ma per qualche motivo non sono in grado di farlo. Professionalmente, è il momento peggiore della mia carriera, ache se personalmente è il mio momento migliore. Per fortuna questo compensa un po’ e le persone intorno a me cercano di aiutarmi“.