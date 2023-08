Marquez, futuro Aprilia? Jimenez tende la mano: "Ha bisogno di cambiare"

ROMA - La stagione di Marc Marquez in MotoGP sta diventando un caso. Tra infortunio e scarso feeling con la sua Honda, l'otto volte campione del mondo sembra essere la brutta copia di quello che dominava in lungo e in largo sulle piste di tutto il mondo. La situazione non è affatto semplice e appare anche lontana dall'essere risolta, per questo motivo Marquez potrebbe valutare della alternative per il suo futuro. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un suo passaggio in KTM, ma un'altra pista possibile potrebbe essere l'Aprilia.