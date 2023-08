Aprilia, addio a Roberto Colaninno: era ad e presidente Piaggio

ROMA - Si è spento a 80 anni Roberto Colaninno . L'imprenditore mantovano è stato per decenni uno dei protagonisti nel mondo della finanza italiana, ricordato per aver dato lustro o aver risollevato marchi storici del nostro paese, a partire da Olivetti a cui è stato legato per molto tempo. Negli anni '90, grazie alla sua guida, il marchio Telecom si è rafforzato notevolmente, mentre nel mondo dei motori Colaninno è ricordato per aver rilanciato il marchio Piaggio, abbattendo il debito e portandolo ai massimi storici , ricoprendo fino ad oggi la carica di presidente, oltre ad aver rilevato Aprilia inserendola nel gruppo.

Capolavori Piaggio e Aprilia

Nel 2003, tramite una holding del settore Immobiliare in cui si era tuffato poco prima, Colaninno acquisisce il marchio Piaggio, uno dei vanti dell'Italia nel panorama motoristico. Nel 2004 ingloba al suo interno altri due marchi di spessore come Aprilia e Moto Guzzi, mentre nel 2006 si arriva alla quotazione in borsa per abbattere il debito. Queste manovre portano il Gruppo Piaggio nell'elite dei costruttori di scooter e moto, ruolo occupato tuttora dal marchio, evolutosi ulteriormente nel corso degli anni. Attualmente, il marchi proprietari del gruppo sono Vespa, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Gilera e Derbi. Per questo anche la MotoGP è scossa dalla scomparsa di Colaninno, essendo attualmente Aprilia tra le case di punta della classe regina. Negli ultimi anni, i risultati raggiunti dalla scuderia italiana le hanno permesso di ottenere un team satellite e poter schierare ben quattro moto in pista.