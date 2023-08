MotoGP, Bezzecchi promuove il sorpasso su Marquez: “Merita un 8"

ROMA – Francesco Bagnaia è sempre più padrone del Mondiale 2023 di MotoGP e lo ha dimostrato anche nel Gran Premio d’Austria, in cui ha portato a casa il successo nella sprint race e nella gara di domenica. Una doppia vittoria che gli ha permesso di allungare ulteriormente in classifica su i diretti avversari Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Il pilota del Team Mooney V46, dopo un sabato complicato, si è riscattato alla grande centrando il terzo posto in gara alle spalle di Bagnaia e di Brad Binder. Il gap da ‘Pecco’ è sempre più ampio, ma il riminese non ha intenzione di gettare la spugna visto che mancano ancora tante gare.