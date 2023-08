MotoGP, Zarco dice addio alla Ducati Pramac: “Scelta personale”

ROMA - La stagione 2023 di MotoGP non è ancora giunta al termine, ma continuano i movimenti di mercato in vista del 2024. Johann Zarco, infatti, il prossimo anno lascerà la Ducati Pramac per sposare il progetto della Honda LCR: “Sono molto contento di quello che abbiamo costruito con Ducati in questi quattro anni. Nel 2021 ho chiuso il mondiale al quinto posto ed è stato il mio miglior risultato di sempre in MotoGP, ma il mio obiettivo è fare ancora meglio quest’anno. Alla fine di questa stagione me ne andrò con il sorriso, perché il team e Ducati mi hanno dato tanto e insieme abbiamo lottato per cose veramente importanti".

Il francese ha ringraziato tutto l'ambiente Ducati per il lavoro svolto insieme: "Ringrazio tutto il mio team, Ducati e tutte le persone che hanno lavorato insieme a me in questi anni passati insieme. L’obiettivo rimane quello di poter cantare la Marsigliese sul gradino più alto del podio insieme a Paolo Campinoti, che voglio ringraziare di cuore per tutto il supporto che mi ha dato fin dal primo giorno”.