MotoGP, Quartararo esalta Bagnaia: “Ora è come Verstappen”

ROMA – Questa stagione di MotoGP è sicuramente quella della conferma del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, che sembra aver raggiunto un livello superiore rispetto al resto della compagnia. Il piemontese ha dalla sua parte la Ducati, la moto più forte da qualche anno, ma ci sta anche mettendo del suo battendo costantemente tutti i compagni di marca. In lotta per il titolo con Bagnaia ci sono Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che guidano rispettivamente la Ducati Pramac e la Mooney VR46, ma sono un passo indietro rispetto a Pecco, esattamente come il compagno di box Enea Bastianini. Quest’ultimo ancora non riesce a trovare la quadra per guidare la Ducati ufficiale, mentre Bagnaia vola e trionfa su ogni tracciato.