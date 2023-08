Tragedia al Mugello: motociclista muore in una gara amatoriale

ROMA - Tragedia in pista al Mugello, dove un pilota ha perso la vita in un incidente nel corso della Promo racing cup 2023, una serie di gare amatoriali organizzate dalla società fiorentina Promo racing e valide per la Coppa Fmi. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare, ma il motociclista è rimasto coinvolto in un contatto con altri due piloti nel tratto finale del rettilineo principale: in pochissimi secondi i soccorsi si sono attivati, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: nonostante le manovre attuate anche al centro medico del circuito per provare a stabilizzare le condizioni del motociclista, poco dopo ne è stato constatato il decesso. Appena due mesi fa, un altro pilota aveva perso la vita al Mugello in una tappa del CIV.