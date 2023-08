MotoGP, diretta tv GP Catalogna 2023: orari e programmazione

ROMA – Dopo il weekend in Austria, la MotoGP fa tappa in Spagna per il Gran Premio di Catalogna 2023. L’obiettivo del campione iridato in carica Francesco Bagnaia è quello di confermarsi al vertice della classifica portando a casa l’ennesima vittoria della sua stagione. I due principali rivali per il Mondiale sono sempre Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che a questo punto non possono più perdere ulteriore terreno. Si comincia venerdì 1 settembre alle ore 10:45 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda è prevista alle 15:00. Nella giornata di sabato 2 settembre spazio alla terza sessione di prove libere alle 10:10, mentre in seguito, alle 10:50, le qualifiche; nel pomeriggio alle ore 15:00 la sprint race. Domenica 3 settembre l’atteso appuntamento con la gara alle ore 14:00.