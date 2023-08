MotoGP, Bezzecchi e Mooney VR46 ancora insieme: rinnovo fino al 2024

Bezzecchi: "Sono davvero felice"

Il pilota del Team Mooney VR46, Marco Bezzecchi, ha commentato la sua scelta di restare nell'attuale squadra anche nella prossima stagione: “Sono davvero felice di confermare che nel 2024 sarò in pista con il Mooney VR46 Racing Team. Questa squadra è stata fondamentale per la mia carriera fino ad ora e per il futuro. Sono arrivato qui nel 2020, in Moto2, siamo poi approdati insieme nel 2022 in MotoGP e quest’anno abbiamo fatto finora una stagione incredibile. Continuare a crescere in questo gruppo di lavoro, con il supporto di Ducati, è per me la scelta più naturale".