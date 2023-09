MotoGP, diretta tv GP San Marino 2023: orari e programmazione

ROMA – Dopo il weekend in Catalogna, la MotoGP fa tappa a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023. Il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, nonostante il grave incidente nel quale è rimasto coinvolto a Barcellona, potrebbe essere già arruolabile per tornare subito in pista. Jorge Martin e Marco Bezzecchi, invece, sperano di riaprire la lotta per il titolo andando a caccia del successo. Si comincia venerdì 8 settembre alle ore 10:45 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda è prevista alle 15:00. Nella giornata di sabato 9 settembre spazio alla terza sessione di prove libere alle 10:10, mentre in seguito, alle 10:50, le qualifiche; nel pomeriggio alle ore 15:00 la sprint race. Domenica 10 settembre l’atteso appuntamento con la gara alle ore 14:00.