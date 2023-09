Bagnaia prova a ricostruire l’incidente, poi rassicura i tifosi: le parole

ROMA - Dopo lo spaventoso incidente di Barcellona, il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia , ha potuto tirare un sospiro di sollievo e, insieme a lui, tutta la sua famiglia e i suoi tifosi. La Ducati ha annunciato che il pilota ha riportato soltanto qualche contusione, ma nessuna frattura, motivo per il quale potrebbe ricevere l'ok dai medici per tornare in pista già questo fine settimana a Misano Adriatico in occasione del Gran Premio di San Marino . A rivelarlo è stato lo stesso Bagnaia , che ha commentato anche la dinamica dell'incidente.

Bagnaia: "Misano? Farò di tutto per esserci"

“Devo ammettere che ho avuto molta fortuna, devo ringraziare. Avevo poco grip già dal warmup lap e ho fatto un highside non normale. Molto difficile individuare cosa sia successo, è stata sicuramente una caduta non normale e già il grip nel warmup lap non era normale. Farò di tutto per essere a Misano e per provare a fare bene“. Queste le prime parole del pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, rilasciate all'uscita dell'ospedale in seguito al terribile incidente che lo ha visto coinvolto nel Gran Premio di Catalogna 2023.