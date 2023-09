Bastianini, doppio intervento riuscito: quando tornerà a correre

ROMA - Il pilota della Ducati, Enea Bastianini, dopo lo straordinario Mondiale disputato la scorsa stagione è approdato nel team Ducati ufficiale, ma le cose non stanno andando come sperava. Il riminese, infatti, è stato costretto a saltare tutta la stagione a causa di un infortunio rimediato nella prima gara a Portimao ed è tornato in pista al Mugello. Adesso proprio quando stava cercando di riprendere il ritmo si vede costretto ad un nuovo lungo periodo di stop, in seguito all'incidente che lo ha visto coinvolto nel Gran Premio di Catalogna 2023. Bastianini salterà le gare di Misano, India e Giappone e dovrebbe tornare il 15 ottobre in Indonesia.