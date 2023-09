Ducati, Marquez vuole il Team Gresini: l’indiscrezione dall’Inghilterra

ROMA - Marc Marquez sta probabilmente affrontando la stagione di MotoGP più complicata di tutta la sua carriera . Lo spagnolo vorrebbe tornare a lottare quantomeno per il podio, ma la sua Honda non lo mette nelle condizioni di esprimersi al meglio. A questo punto è lecito chiedersi se il rapporto tra l'otto volte campione del mondo e il team giapponese andrà avanti anche nella prossima stagione. Il futuro di Marquez resta più che mai incerto e sullo sfondo si fa largo un nuovo incredibile scenario che potrebbe proiettarlo in Ducati .

Marquez in Ducati?

Stando a quanto riportato dal sito britannico Autosport, Marc Marquez avrebbe intenzione di dire addio alla Honda perché non crede che la situazione possa migliorare rispetto all'attuale stagione. Lo spagnolo, per questo motivo, starebbe preparando il terreno per un clamoroso passaggio nel team Gresini della Ducati, dove ritroverebbe anche suo fratello Alex, già confermato per il 2024. Nel caso si realizzasse davvero la trattativa, Marc andrebbe a prendere il posto di Fabio Di Giannantonio.