Ducati, Bagnaia attende l’ok medico: “Voglio correre a Misano”

ROMA - Dopo il terribile spavento avuto nella gara in Catalogna, Francesco Bagnaia è pronto a tornare sin da subito in sella alla sua Ducati per gareggiare nel Gran Premio di San Marino di MotoGP sulla pista di Misano . Il pilota campione in carica attende il via libera da parte dei medici e, in tal senso, sarà decisiva la giornata di giovedì, durante la quale Pecco si sottoporrà a dei controlli. In caso di buon esito Bagnaia prenderà parte alla gara e proverà a difendere la propria leadership nel Mondiale.

Bagnaia: "Farò del mio meglio"

Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, a pochi giorni dal Gran Premio di San Marino, ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni al sito ufficiale della Ducati: “Domenica sera sono rientrato subito a casa insieme alla squadra ,e ho poi iniziato subito a prepararmi per cercare di essere pronto a tornare in pista a Misano. Giovedì mi sottoporrò al controllo medico in circuito e se, come spero, i dottori mi daranno l’OK potrò scendere in pista venerdì per le prime prove del mio Gran Premio di casa. Farò del mio meglio quindi per poter correre sabato e domenica”.