MotoGP, Bezzecchi padrone di casa: “Qui a Misano è un weekend unico”

ROMA - Nelle giornate di sabato e domenica sulla pista di Misano andrà in scena il Gran Premio di San Marino 2023 di MotoGP e tutti i piloti di casa hanno intenzione di ben figurare, magari anche in ottica mercato per conquistarsi una sella nella prossima stagione. Marco Bezzecchi non ha di questi problemi, in quando è stato già confermato dal Team Mooney VR46 , ma spera di poter lottare per il podio. Il riminese, infatti, ha intenzione di riscattarsi dopo le recenti delusioni negli ultimi due Gran Premi.

Bezzecchi: "Onoriamo il pubblico"

“A Misano è sempre un weekend unico. E' ancheimpegnativo, ma molto speciale per chi è cresciuto a pochi chilometri dal circuito. Qui è correre a casa in tutti i sensi! Non vedo l’ora di scendere in pista, arriviamo da una domenica non facile: la mano è dolorante, ma stiamo facendo fisioterapia per recuperare in questi giorni che precedono la gara. Arriviamo a venerdì al massimo delle forze possibili e onoriamo il nostro pubblico lavorando per centrare un bel risultato”. Queste le dichiarazioni del pilota del Team Mooney VR46, Marco Bezzecchi, in vista del Gran Premio di San Marino 2023.