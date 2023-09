Bagnaia idoneo per Misano: "Cosa mi è rimasto impresso dell'incidente"

ROMA - Francesco Bagnaia prenderà parte al Gran Premio di San Marino 2023 di MotoGP. Il campione del mondo si è sottoposto a dei controlli medici in mattinata ed ha ricevuto il via libera per correre sulla pista di Misano, dove andrà a caccia di preziosi punti per consolidare la propria leadership nel Mondiale. Sicuramente Pecco non potrà essere al massimo della condizioni, e in questo senso le prove libere del venerdì saranno determinanti per capire quale potrà essere il suo reale potenziale in pista.