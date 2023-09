MotoGP, Marini resta al fianco di Bezzecchi: rinnovo con Mooney VR46

ROMA - Il mosaico della MotoGP per la stagione 2024 sta quasi per diventare definitivo. Dopo la conferma di Marco Bezzecchi , il Team Ducati Mooney VR46 ha ufficializzato anche il rinnovo di contratto fino al 2024 di Luca Marini . Quest'ultimo ha stretto un sodalizio molto lungo con la squadra sin dai tempi della Moto2 e insieme hanno fatto grandi passi in avanti, fino a raggiungere anche il secondo gradino del podio nella sprint race di Austin. Ora l'obiettivo è provare a portare a casa la vittoria in una gara.

Marini: "Una questione di fiducia"

“Per me è una questione di fiducia verso un gruppo di lavoro molto affiatato rimanere nel Mooney VR46 Racing Team anche nel 2024. Qui mi trovo molto bene, tutti credono in me da tanti anni. Faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi nel corso della prossima stagione. Essere tra i protagonisti del 2024, lottare per il Campionato come pilota e come Team è sicuramente un’ambizione reale”. Luca Marini ha commentato così la sua conferma ufficiale nel Team Ducati Mooney VR46 anche per la prossima stagione di MotoGP.