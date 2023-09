MotoGP, Martin si nasconde: “Non penso al Mondiale, mi godo il momento”

Martin: “Non sento pressione”

Lo spagnolo Jorge Martin, dopo la vittoria nella gara di Misano, ha allontanato la possibilità di lottare per il titolo nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport: “In questo momento non penso al Mondiale, non sono un pilota factory perché non ho avuto quest’opportunità .Inoltre non sento la pressione che hanno i team factory, perché lì c’è la responsabilità di dover far bene. L’unica cosa che voglio fare è godermi il momento e provare a vincere il più possibile fino alla fine della stagione. Se dovesse arrivare quel momento farò di tutto per vincere, perché è il mio sogno”.