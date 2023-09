MotoGP, Quartararo smentisce Meregalli: “Motore? Mi aspettavo di più”

ROMA - La MotoGP ha proseguito il proprio weekend di Misano anche al lunedì con i test in vista del finale di stagione e, soprattutto, del 2024. L'attesa maggiore era per le novità portate dalla Honda e dalla Yamaha , che quest'anno hanno incontrato enormi difficoltà, non raccogliendo i risultati sperati. Il team manager della Yamaha, Maio Meregalli , al termine della sessione di test sul tracciato romagnolo si è detto fiducioso soprattutto per il motore: “Il nuovo motore è un po’ più potente ed è più facile da guidare“.

Quartararo: "Passi in avanti? Non so"

Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, non è sembrato così entusiasta del nuovo motore utilizzato, tanto che al termine dei test di Misano ha praticamente smentito quanto dichiarato da Maio Meregalli: "Sinceramente mi aspettavo molto di più da questo test, in questo momento non saprei neanche dire se il nuovo motore sia un passo avanti o no. Lo scorso anno mi accorsi di avere un motore pià potente sulla mia Yamaha, ma adesso non ho avuto la stessa sensazione di dodici mesi fa".