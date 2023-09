Ducati, Bastianini e l'infortunio alla mano: ecco quanto devo aspettare

ROMA - Stagione di MotoGP a due facce per la Ducati che, se da una parte si gode un Francesco Bagnaia in vetta alla classifica ed in lotta per il su secondo titolo consecutivo, dall'altra c'è Enea Bastianini che ha deluso le aspettative. Dopo una grande annata con il team Gresini tutti sperano di vedere un duello tutto italiano per il Mondiale, ma così non è stato. Bastianini è stato molto sfortunato, essendo stato costretto a saltare il primo terzo di campionato a causa di un infortunio rimediato nella prima gara di Portimao. Adesso è nuovamente fermo ai box e aspetta il suo momento.