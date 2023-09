MotoGP, diretta tv GP India 2023: orari e programmazione

ROMA – Dopo il weekend di Misano, la MotoGP fa tappa a Greater Noida per il Gran Premio d’India 2023 . Il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia , dopo aver affrontato la gara sanmarinese pieno di acciacchi fisici, è pronto a tornare a pieno regime questo fine settimana per provare ad incrementare il proprio margine di vantaggio nei confronti dei diretti rivali Jorge Martin e Marco Bezzecchi . Si comincia venerdì 22 settembre alle ore 8:15 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda è prevista alle 12:30. Nella giornata di sabato 23 settembre spazio alla terza sessione di prove libere alle 7:10, mentre in seguito, alle 7:50, le qualifiche; nel pomeriggio alle ore 12:00 la sprint race. Domenica 24 settembre l’atteso appuntamento con la gara alle ore 12:00 .

MotoGP, come vedere il GP India in tv

Il Gran Premio d’India 2023 di MotoGP sarà trasmesso in versione integrale su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in diretta per le qualifiche e sprint race di sabato 23 settembre e per la gara di domenica 24 settembre alle ore 12:00. Infine, come di consueto, su tuttosport.com sarà possibile seguire il live della gara sulla pista indiana.