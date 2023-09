Momesso, tragedia a Trento: il giovane pilota trovato morto in casa

TRENTO - Tragedia a Trento, dove il giovane pilota Filippo Momesso è stato ritrovato senza vita nella propria abitazione. Il centauro ventiquattrenne del Campionato italiano motociclismo di velocità, stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto e dal Gazzettino, è stato rinvenuto nella sua casa di Trento, in cui viveva dopo essersi trasferito da Oderzo, in provincia di Treviso. Lo scrivono Corriere del Veneto e Gazzettino. Momesso ha frequentato l'Università a Trento, dove si è laureato in Ingegneria Informatica. Sono ancora da chiarire le cause del decesso.