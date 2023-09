MotoGP, Morbidelli guiderà la Ducati Pramac nel 2024: è ufficiale

ROMA - Nuova avventura per Franco Morbidelli che, dopo aver detto addio alla Yamaha , nella prossima stagione guiderà la Ducati Pramac . Ad annunciarlo è stato lo stesso team italiano attraverso un comunicato ufficiale, nel quale è stato sottolineato come il campione del mondo 2017 di Moto2 andrà ad affiancare il confermato Jorge Martin . Per l'italo-brasiliano si tratta di un'importante occasione, che in futuro potrebbe anche spalancagli degli orizzonti ancora più importanti.

Dall'Inga: "Un piacere accogliere Morbidelli"

Il direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, dopo l'annuncio dell'arrivo di Franco Morbidelli nella famiglia Ducati, si è detto molto soddisfatto: “È un piacere per noi accogliere Franco Morbidelli all’interno del nostro team factory-supported Pramac Racing per la prossima stagione sportiva, in sella ad una Desmosedici GP ufficiale. Franco è un pilota di grande talento ed esperienza e in più di un’occasione ha dimostrato di essere forte e veloce: non a caso nel 2020 è stato vicecampione del Mondo in MotoGP, vincendo tre GP. Siamo convinti che, insieme al team Prima Pramac Racing e grazie al nostro supporto, potrà dimostrare tutto il suo potenziale. Non vediamo l’ora di affrontare insieme questa nuova entusiasmante avventura.”