"Marquez sta bluffando con la Honda": Rins scuote la MotoGP

ROMA - Marc Marquez non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro e le ipotesi sul tavolo si stanno pian piano riducendo , visto che la griglia di partenza del 2024 si è quasi completata. Per l'otto volte campione del mondo l'alternativa più concreta alla Honda resta la Ducati del Team Gresini , che gli consentirebbe di fare squadra con il fratello Alex. Al momento, dunque, regna l'incertezza sul futuro di Marc Marquez, ma per Alex Rins il 'Cabroncito' starebbe soltanto giocando e avrebbe già fatto la sua scelta.

Rins: "Marquez Onorerà il contratto"

"Nelle ultime settimane ho sentito tante voci sul futuro di Marc Marquez e un suo addio alla Honda sarebbe un grande shock per tutti, soprattutto per la squadra giapponese dato che il rapporto dura da tanti anni. Il team lo rispetta e credo che anche Marquez alla fine onorerà il suo contratto per la prossima stagione. Ora sta solo giocando con la stampa". Queste le dichiarazioni del pilota della Honda LCR, Alex Rins, in merito al possibile cambio di sella di Marc Marquez nel prossimo anno.