MotoGP, Nakagami resta alla Honda LCR: rinnovo per un altro anno

ROMA - Dopo il passaggio di Franco Morbidelli alla Ducati Pramac, un'altra sella per la MotoGP 2024 è stata ufficialmente assegnata. La Honda LCR , infatti, ha annunciato ufficialmente la permanenza di Takaaki Nakagami per un altro anno. Il pilota giapponese, dunque, dopo anni di esperienza nella classe regina avrà la possibilità di mettersi ancora in gioco con un nuovo compagno di squadra, ovvero Johann Zarco , con il quale ha disputato mille battaglie ai tempi della Moto2.

Nakagami: "Siamo in sintonia"

Il pilota della Honda LCR, Takaaki Nakagami, dopo aver ufficialmente prolungato il proprio rapporto lavorativo con la casa automobilistica giapponese, ha raccontato le sue sensazioni sottolineando l'importanza che la squadra ha avuto per lui in questi ultimi anni: “LCR fa parte della mia famiglia. Sono entusiasta di poter essere con loro per un’altra stagione. Voglio ringraziare anche HRC per l’opportunità. Siamo in sintonia, lavoreremo sodo, ancora più di prima, per essere pronti per il futuro“.