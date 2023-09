Ducati, Bagnaia e la 'prima' in India: "Sarà un'incognita per tutti"

ROMA - Archiviata la gara di Misano, la MotoGP è pronta a tornare in pista dopo un fine settimana di pausa per gareggiare per la prima volta nella storia in India . Nessun pilota della classe regina ha mai messo piede su questo tracciato prima d'ora e, per questo motivo, risulterà molto complicato fare un pronostico sul possibile vincitore. Il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia , che ha recuperato dall'infortunio di Barcellona, è pronto a dare battaglia a Jorge Martin per riallungare nella classifica iridata.

Bagnaia: "Fisicamente sto meglio"

“Ho avuto tempo per riposare, ma ho anche lavorato molto per cercare di tornare il più possibile in forma per affrontare i GP dell’India e del Giappone che ci aspettano in queste due settimane. Fisicamente mi sento meglio, ma l’India sarà un’incognita per tutti. Il nostro obiettivo è lavorare come sempre per cercare di arrivare pronti per affrontare la gara Sprint e il GP di domenica. Questo sarà un periodo molto intenso ed importante, perciò sarà fondamentale mantenere la concentrazione ed evitare di commettere errori". Così il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, ha parlato in vista del Gran Premio d'India 2023 di MotoGP.