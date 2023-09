Ducati, Bagnaia e il duello con Martin: "C'è rispetto reciproco"

GREATER NOIDA - E' tutto pronto a Greater Noida per il primo storico Gran Premio d'India 2023 di MotoGP , che andrà in scena questo fine settimana. L'obiettivo del campione del mondo Francesco Bagnaia , dopo lo stoico terzo posto ottenuto a Misano, è quello di tornare a vincere, in modo tale da rimettere qualche altro punto di distanza tra sé e il principale rivale per il titolo Jorge Martin . Quest'ultimo, invece, spera di confermarsi al vertice e di rosicchiare altre punti al pilota della Ducati .

Bagnaia: "Layout interessante"

Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, nel corso della conferenza stampa a pochi giorni dal Gran Premio d'India 2023, ha parlato delle caratteristiche del tracciato e della lotta per il titolo con Jorge Martin: “Non ho avuto problemi con il visto ed è già stata una vittoria per me. Ho fatto due giri a piedi della pista e il layout è interessante, diverso rispetto alle altre piste. Sarà interessante domani provare la pista in moto. Ho fatto un giro con la commissione per la sicurezza e hanno cercato di spiegarmi il trucco del circuito. Dicono che è a posto a livello di sicurezza. Duello con Martin? Il nostro rapporto si è sempre basato sul rispetto, la lotta sarà sempre corretta".