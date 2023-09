MotoGP, Quartararo e il retroscena Suzuki: “Eravamo molto vicini”

ROMA – Dopo un periodo estremamente complicato Fabio Quartararo ha ritrovato il sorriso, riuscendo a tornare sul podio nel primo storico Gran Premio d’India di MotoGP . Il francese della Yamaha è stato bravo a sfruttare gli errori e le cadute di Marc Marquez e Francesco Bagnaia , piazzandosi al terzo posto alle spalle del vincitore Marco Bezzecchi e dello spagnolo Jorge Martin . Un risultato che dà grande fiducia a Quartararo in vista del futuro e, soprattutto, della prossima stagione, in cui spera di tornare a recitare un ruolo da protagonista.

La rivelazione di Quartararo

Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, dopo aver ottenuto il terzo posto nel primo Gran Premio d’India 2023 della storia della MotoGP, ha parlato del suo futuro nel team giapponese, rivelando un curioso retroscena in merito alla Suzuki. Il francese, infatti, ha confessato di aver raggiunto qualche stagione fa un accordo con Livio Suppo per il suo trasferimento nel team che ora non milita più in MotoGP, salvo poi saltare tutto: “Eravamo abbastanza vicino… Non posso dire niente di più“.