“Marquez e il passaggio nel Team Gresini: la strategia della Honda”

ROMA - Marc Marquez ha deciso di tenere l'intero mondo della MotoGP sulle spine prima di sciogliere le riserve in merito al suo futuro . Le principali opzioni sul tavolo sono due e una di queste è la permanenza in sella alla Honda, che nel corso degli ultimi anni non ha offerto le prestazioni di un tempo. D'altro canto lo spagnolo potrebbe anche decidere di sposare il progetto della Ducati del Team Gresini , andando ad affiancare il fratello Alex . Il tempo stringe e la scelte definitiva di Marquez sta per arrivare.

Marquez in Gresini per un anno?

La Honda non vorrebbe perdere il pilota più forte dell'ultimo decennio, che si è laureato campione del mondo per otto volte tra tutte le classi. Proprio per questo motivo la squadra giapponese, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, starebbe studiando una particolare strategia per permettere comunque a Marc Marquez di correre con il Team Gresini nella prossima stagione. Il piano prevedrebbe un'opzione dal parte della Honda per il ritorno dell'otto volte campione del mondo già a partire dal 2025.