MotoGP, Marquez e il rapporto con Motegi: "Qui momenti memorabili"

ROMA - Mentre Marc Marquez continua a far parlare per quanto riguarda il suo futuro, la MotoGP è pronta a fare tappa a Motegi per il Gran Premio del Giappone 2023. Per l'otto volte campione del mondo si tratta di un appuntamento molto importante poiché proprio a Motegi conquistò due dei suoi titoli nel 2014 e nel 2016. La buona prestazione fornita in India fa ben sperare Marquez, che vorrebbe tornare a recitare un ruolo di assoluto protagonista inserendosi nella lotta per la vittoria.