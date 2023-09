MotoGP, svelato il calendario provvisorio del 2024: c'è una novità

MotoGP, calendario provvisorio 2024

In questo momento il calendario 2024 di MotoGP prevede 22 gare, con una grande novità, quella del Kazakistan che ospiterà la tappa il 16 giugno. Atteso ritorno anche per Aragon, che è fissato in calendario per il 1° settembre. La nuova stagione del Mondiale prenderà il via il prossimo 10 marzo dal Qatar e si concluderà il 17 novembre, come sempre, a Valencia. Un lungo cammino, con le sprint race confermate per il secondo anno consecutivo, che porterà all'incoronazione di un nuovo campione del mondo.

10 marzo Qatar Lusail International Circuit

24 marzo Portugal Autódromo Internacional do Algarve

07 aprile República Argentina Termas de Río Hondo

14 aprile Americas Circuit of The Americas

28 aprile Spain Circuito de Jerez-Ángel Nieto

12 maggio France Le Mans

26 maggio Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya

02 giugno Italy Autodromo Internazionale del Mugello

16 giugno Kazakhstan Sokol International Racetrack

30 giugno Netherlands TT Circuit Assen

07 luglio Germany Sachsenring

04 agosto Great Britain Silverstone Circuit

18 agosto Austria Red Bull Ring-Spielberg

01 settembre Aragon MotorLand Aragón

08 settembre San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli

22 settembre India Buddh International Circuit

29 settembre Indonesia Pertamina Mandalika International Circuit

06 ottobre Japan Mobility Resort Motegi

20 ottobre Australia Phillip Island

27 ottobre Thailand Chang International Circuit

03 novembre Malaysia Sepang International Circuit

17 novembre Comunitat Valenciana Circuit Ricardo Tormo