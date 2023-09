Ducati, Bagnaia crede nel team: "In Giappone troveremo una soluzione"

ROMA - In seguito alla caduta di Francesco Bagnaia in India, il Mondiale 2023 di MotoGP è più aperto che mani , con Jorge Martin che si trova a sole tredici lunghezze dal pilota della Ducati . Questi ultimi due mesi di gare metteranno i piloti davanti ad un vero e proprio tour de force, che proseguirà già questo fine settimana con il Gran Premio del Giappone . Un appuntamento fondamentale per Bagnaia, che deve assolutamente riscattarsi per evitare il sorpasso in classifica dello spagnolo.

Bagnaia: "Sono carico"

Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, in vista del Gran Premio del Giappone 2023, ha rilasciato delle dichiarazioni al sito ufficiale della Ducati: "Archiviato il GP d'India, il nostro obiettivo sarà quello di cercare di risolvere i problemi che abbiamo riscontrato durante lo scorso fine settimana. Per noi sarà importante riuscire a sfruttare al massimo ogni sessione, quindi mi auguro che troveremo condizioni meteo costanti in tutte e tre le giornate. Sono sicuro che insieme alla mia squadra riusciremo a trovare presto una soluzione. Sono pronto e carico per affrontare un altro fine settimana in pista”.