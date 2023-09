MotoGP, Rins dichiarato idoneo: torna in pista a Motegi

MOTEGI - Arrivano buone notizie per la Honda in occasione del Gran Premio del Giappone 2023 di MotoGP, quello di casa. Il pilota della Honda LCR, Alex Rins, infatti, è stato dichiarato idoneo dallo staff medico e potrà finalmente tornare in pista per gareggiare con tutti i suoi colleghi. Per lo spagnolo si tratta anche di una sorta di gara di addio al team tra le mura amiche, poiché nella prossima stagione tornerà a Motegi per guidare un'altra moto giapponese, la Yamaha insieme al suo futuro compagno di squadra Fabio Quartararo.