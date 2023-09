MotoGP, Bagnaia senza paura: “Nessuna pressione, so quanto sono forte”

MOTEGI - La MotoGP questo fine settimana fa tappa a Motegi per il Gran Premio del Giappone 2023 e il campione del mondo Francesco Bagnaia andrà a caccia di una vittoria per ristabilire delle adeguate distanze fra sé stesso e il suo diretto avversario per il titolo Jorge Martin . Un duello che si preannuncia incandescente, ma il pilota della Ducati sembra essere molto tranquillo nonostante nelle ultime gare abbia perso molti punti. Una consapevolezza che a lungo andare potrebbe anche fare la differenza.

Bagnaia: "Nessuna pressione"

Il campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Giappone 2023, ha allontanato lo spauracchio della pressione dicendosi consapevole della propria forza: "Ci sono ancora tante gare da correre, non penso di avere pressione. Lo scorso anno è stato più intenso. Ora so che possiamo lottare per la vittoria e sono consapevole di essere forte, quindi al momento non sono troppo preoccupato e non voglio sentire alcuna pressione. In pista dovrò cancellare i pensieri".