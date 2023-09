Yamaha, Quartararo accelera: "Bisogna rischiare di più nello sviluppo"

MOTEGI - In questa stagione di MotoGP le due grandi delusioni sono state Marc Marquez e Fabio Quartararo, che più o meno per gli stessi motivi hanno fatto fatica a trovare il giusto feeling rispettivamente con Honda e Yamaha. Il francese è tornato sul podio la scorsa domenica in India e adesso spera che questo possa essere un primo passo verso una nuova vita. La situazione non è semplice, ma Quartararo ha intenzione di sfruttare le ultime gare della stagione per migliorare ulteriormente il passo della sua moto, a cominciare da Motegi.