MotoGP, Biaggi spinge Marquez alla Ducati: "E' il momento di cambiare"

ROMA - Non c'è ancora nulla di deciso per quanto riguarda il futuro dell'otto volte campione del mondo di MotoGP, Marc Marquez , che entro la fine della stagione potrebbe lasciare la Honda per accasarsi nel Team Gresini della Ducati . Questa opzione, allo stato attuale delle cose, gli permetterebbe di avere una moto più competitiva e di affiancare il fratello Alex in una nuova esperienza. Tale soluzione piacerebbe non soltanto ai due spagnoli, ma anche ad un campione del calibro di Max Biaggi , che vorrebbe rivedere il Marquez dei tempi d'oro.

Biaggi: "Marquez deve tornare dove merita"

"Ormai è qualche weekend che si parla del futuro di Marc Marquez. Personalmente ritengo che la storia tra Marc ed Honda, come l’abbiamo vista fino ad ora, sia arrivata al capolinea. Da appassionato di questo nostro splendido sport, dico che sarebbe davvero bello vedere Marc su una moto competitiva! Qualunque appassionato di moto ha voglia di rivedere Marc dove merita di essere. I tempi sono maturi per fare questo cambiamento! Non so se tutto ciò si realizzerà, ma è fondamentale per il nostro sport, che un campione come Marc torni ad esprimersi al meglio". Questo un estratto del lungo post pubblicato sul proprio profilo Facebook da Max Biaggi, che ha dimostrato di avere le idee chiare in merito alla vicenda Marc Marquez.