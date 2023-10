Marquez tira giù Bagnaia: "Deve vincere per forza, Martin no"

ROMA - La lotta per il titolo in MotoGP sta tenendo incollati davanti agli schermi tutti gli appassionati del motociclismo del mondo. Dopo la vittoria in Giappone Jorge Martin si è portare a sole tre lunghezze dal campione in carica Francesco Bagnaia e ora spera di completare il sorpasso già nel prossimo Gran Premio di Indonesia. Una situazione molto delicata, sulla quale hanno iniziato ad esprimersi anche alcuni dei loro colleghi, tra i quali il pilota della Honda, Marc Marquez , che sembra avere le idee chiare .

Marquez: "Martin non ha nulla da perdere"

L'otto volte campione del mondo di motociclismo Marc Marquez, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS, ha commentato la lotta per il titolo mondiale tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, cercando di mettere pressione a quest'ultimo: "Hanno una velocità molto simile, però Martin non ha nulla da perdere. Bagnaia, invece, è il campione in carica ed ha tutto da perdere, quindi deve vincere a prescindere da qualsiasi cosa. In questo momento Martin potrebbe essere un po' favorito".