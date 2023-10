“Marquez su Ducati campione del mondo, può succedere”: ecco chi ne è sicuro

ROMA - Dopo una lunga attesa e varie ipotesi, Marc Marquez ha ufficialmente detto addio alla Honda e ora è pronto a firmare il suo nuovo contratto con il Team Gresini della Ducati . Lo spagnolo, infatti, ha deciso di voltare pagina pur di provare a puntare nuovamente la titolo, che potrebbe essere il nono della sua straordinaria carriera. In molto sono convinti che Marquez possa tranquillamente tornare a lottare per il Mondiale e il suo ex compagno di squadra Jorge Lorenzo è addirittura certo che possa anche laurearsi campione.

Lorenzo: "Marquez può tornare campione"

“Io non scarto la possibilità che possa essere campione del mondo, se Ducati gli dà una moto molto simile in termini di competitività a quella ufficiale di Bagnaia e Bastianini. Non lo escludo, perché abbiamo visto cosa è riuscito a fare Alex Marquez, che è un buon pilota e un due volte campione del mondo, ma non ha l’aggressività e il talento naturale del fratello". Queste le dichiarazioni dell'ex pilota Jorge Lorenzo, che ai microfoni di Dazn Espana ha commentato l'imminente passaggio di Marc Marquez in Ducati.