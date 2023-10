Bagnaia: La Ducati ti porta su, poi tocca a te. Io come Valentino? Penso...

ROMA - Il Mondiale 2023 di MotoGP è apertissimo a poche gare dalla conclusione, con il campione in carica Francesco Bagnaia che è ancora il leader della classifica, con soli tre punti di vantaggio nei confronti dello spagnolo Jorge Martin . Considerata la rimonta del pilota della Ducati Pramac , la pressione ora è soprattutto sulle spalle di 'Pecco', che dovrà cercare di tornare al successo già nella prossima gara in programma in Indonesia il weekend dal 13 al 15 di ottobre. Il primo di tanti duelli che si preannunciano altamente spettacolari.

Bagnaia: "E' incredibile"

Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, nel corso di un'intervista concessa a 'La Caja de DAZN', ha toccato diversi argomenti partendo dalla sua Ducati fino ad arrivare al suo mentore Valentino Rossi: "Guidare una Ducati può assicurarti di essere tra i primi dieci, ma per vincere deve metterci del tuo. Non avrei mai immaginato di conoscere il mio idolo e di vincere il Mondiale dopo di lui, è incredibile, ma non mi sento il suo sostituto. Siamo diversi, ciò che hanno realizzato i migliori piloti della storia deve essere loro e non di altri".