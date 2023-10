MotoGP, Marquez spensierato: "In Indonesia per godermi lo spettacolo"

ROMA - La MotoGP, dopo un fine settimana di riposo, fa tappa a Mandalika per il Gran Premio d'Indonesia 2023, che rinnoverà la lotta per il titolo tra il campione del mondo Francesco Bagnaia e lo sfidante Jorge Martin. Questa, però, sarà anche la prima gara da separato in casa per Marc Marquez, che a fine stagione lascerà la Honda per sposare il progetto del team Gresini della Ducati. Il cambio di moto dello spagnolo non è ancora ufficiale, ma questa potrebbe essere la settimana giusta per l'annuncio.