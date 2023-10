MotoGP, Marini ritorna: a Mandalika dopo la frattura alla clavicola

ROMA - Luca Marini è pronto a tornare in pista a Mandalika in occasione del Gran Premio d'Indonesia 2023 di MotoGP. Il pilota della Ducati del Team Mooney VR46 è reduce dall'intervento alla clavicola fratturata e si è già recato nel Paese asiatico insieme alla sua squadra, con l'obiettivo di gareggiare. Nella giornata di giovedì si sottoporrà ad un ulteriore esame medico per ricevere il via libera, ma nulla dovrebbe impedirgli di cominciare le prove libere del venerdì. Discorso diverso, invece, per il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, che ha subito un infortunio più recente.