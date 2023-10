MotoGP, Marquez è già il passato: la Honda ha scelto l'erede

ROMA - Marc Marquez, come noto, ha recentemente annunciato il suo addio alla Honda dopo undici lunghi anni ricchi di successi e soddisfazioni per entrambe le parti in causa. Adesso lo spagnolo è prossimo al passaggio alla Ducati del Team Gresini, mentre la squadra giapponese è costretta a fare i conti con una situazione che non si aspettava fino a qualche settimana fa. La caccia al successore dell'otto volte campione del mondo è partita, ma non sarà affatto semplice visto che la griglia di MotoGP del 2024 è quasi completa.