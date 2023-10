Ducati, Bagnaia e l'incognita meteo in Indonesia: "Sono fiducioso"

ROMA - Il Mondiale 2023 di MotoGP fa tappa a Mandalika per il Gran Premio d'Indonesia 2023 , che vedrà andare in scena un nuovo capitolo dell'appassionante duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin . I due piloti sono divisi da soli due punti in classifica e, se uno dei due dovesse vincere questa gara, potrebbe confermarsi o passare in testa alla graduatoria. Il successo per il campione del mondo manca da troppo tempo e ora è arrivato il momento di tornare sul gradino più alto del podio per evitare di complicare ulteriormente la situazione.

Bagnaia: "Motivato per la vittoria"

Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, a pochi giorni dal Gran Premio d'Indonesia 2023, ha parlato al sito ufficiale della Ducati: “Sono molto contento di tornare a correre in Indonesia. Il circuito di Mandalika si trova in un posto davvero bellissimo e la passione che il pubblico indonesiano ha per la MotoGP è enorme, Non vedo l’ora di poter far divertire tutti i tifosi che verranno a vederci questo fine settimana in pista. Sono motivato a tornare a lottare per la vittoria. Il meteo sarà un'incognita anche qui, però mi sento fiducioso in qualsiasi condizione".